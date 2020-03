Jessica (Secret Story 2014) maman pour la deuxième fois : tendre photo

Voilà une nouvelle qui remet un peu de baume au coeur. Après avoir été découverte dans la saison 8 de Secret Story en 2014, puis dans Les Anges de la télé-réalité en 2015, Jessica a quitté le milieu de la télé-réalité pour se consacrer à fonder une famille. Et ce mercredi 25 mars 2020, celle-ci s'est agrandie ! En effet, la jolie brune a fait savoir qu'elle avait accouché de son deuxième enfant en postant une photo depuis la maternité. Le visage du nouveau-né est préservé à l'aide d'un émoji amoureux, quant au sexe et à son prénom, ils demeurent pour l'heure encore inconnus.

Conforme à ses habitudes, Jessica s'est faite discrète. Déjà lors de sa grossesse, elle partageait assez peu de photos. C'est d'ailleurs au détour d'une story qu'elle a annoncé être enceinte en se déhanchant le ventre très arrondi sur une musique de Marwa Loud. En revanche, sa fille Kiyara, elle, est bien présente sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, bientôt âgée de 4 ans, la petite a bien grandi et est devenue la chouchoute des internautes, notamment lorsque sa maman poste des vidéos d'elle en train de chanter.

Désormais maman de deux enfants, Jessica doit en partie ce bonheur à son mari, un certain Zack qu'elle a épousé en 2015. La même année, la jeune femme tombait enceinte de sa fille, mais elle était alors bouleversée par les graves accusations qui pesaient sur son compagnon. En effet, ce dernier a été arrêté pour viol et séquestration comme le révélait le site Star 24 le 19 octobre 2015. Un épisode étrange qui est désormais loin derrière eux : aujourd'hui, la petite famille accueille un nouveau membre pour sa plus grande joie.