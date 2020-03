Jessica Thivenin à l'hôpital avec Maylone, elle est placée en quarantaine

Le coronavirus continue de susciter l'inquiétude. Alors que l'Italie voit ses villes placées en confinement le plus total, le reste du monde n'est pas moins en alerte. Jessica Thivenin et Thibault Garcia en ont fait les frais durant le week-end à Dubaï. Le couple était toujours à l'hôpital pour rester au chevet de son bébé Maylone (bientôt 5 mois) souffrant d'une bronchiolite, lorsqu'ils ont été placés en quarantaine par prévention.

Sur Snapchat dimanche 8 mars 2020, la jolie blonde de 30 ans s'est expliquée à ce sujet et c'est la mine triste et fatiguée qu'elle a tout de même donné des nouvelles rassurantes. "On ne vous l'a pas dit, mais on était en quarantaine. On nous a descendus d'un étage. Tous les gens avaient des bottes, des masques, des lunettes et des gants. On était en quarantaine, parce qu'ils se sont tous affolés pour le coronavirus, même si on leur a dit qu'on ne l'avait pas. On n'a pas de fièvre, on ne tousse pas, ni rien. On a zéro symptôme. On est restés huit heures enfermés dans une pièce. Tout le monde nous regardait", déplore-t-elle.

Leur surprise fut d'autant plus grande que leur changement de chambre était originellement organisé pour le bien-être de Maylone. "On est descendu parce que Maylone avait encore plus mal que les autres jours, il était vraiment au pic de la bronchiolite et là, aujourd'hui, ça va un peu mieux, il fait que dormir." Malheureusement, le nourrisson demeure sous surveillance et n'est pas encore autorisé à rentrer chez lui. "Je ne sais pas quand est-ce qu'on va rentrer, là, il se rétablit doucement. Honnêtement, hier on avait peur, je ne faisais que pleurer. Mais ça va aller, c'est un bébé costaud, mon fils", se console Jessica Thivenin.

La ville de Dubaï a décidé de ne prendre aucun risque avec les potentiels porteurs du coronavirus. Il y a quelques jours, c'est Jazz qui a été suspectée de l'avoir contracté. Elle aussi venue pour soigner son fils Cayden, elle avait fini confinée dans une pièce quelques heures. "Ils m'ont demandé de mettre un masque et ils m'ont transférée dans une chambre qui n'est pas comme les autres...", relatait-elle sur ses réseaux. Heureusement, là aussi, plus de peur que de mal pour la petite famille qui avait pu rentrer chez elle dans la journée.