Jessica Thivenin, son bébé hospitalisé : "On n'est pas près de rentrer"

Depuis jeudi 5 mars 2020, Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont de retour à l'hôpital pour leur fils Maylone (bientôt 5 mois). Il s'agit là d'une nouvelle épreuve pour la petite famille qui a multiplié les frayeurs depuis la naissance du bambin en raison de ses lourds problèmes de santé. Sur les réseaux sociaux, Jessica Thivenin a expliqué qu'il n'y avait cette fois-ci bien heureusement rien de grave. "Nous sommes à l'hôpital. Ça faisait longtemps, on n'y a pas été en février, donc début mars, on se rattrape. Il a une bronchiolite. Comme il fait de la trachéomalacie, il s'étouffe avec ses glaires, il a du mal à respirer. Donc ils lui ont mis des tubes dans le nez pour l'aider à mieux respirer." Bien que cette infection virale se traite facilement, la jolie blonde de 30 ans a révélé ce vendredi que leur nouveau séjour à l'hôpital n'était malheureusement pas sur le point de se terminer.

"Non, nous ne sommes pas encore rentrés à la maison. Maylone est toujours sous oxygène, on est toujours à l'hôpital", confie-t-elle avant de filmer les lits de fortune installés pour elle et son mari dans la chambre de leur fils. "Donc non, on est pas encore rentré et on est pas près de rentrer", poursuit-elle, s'appuyant sur ce que les médecins lui ont dit. Pour autant, elle tient à rassurer : "Maylone va mieux qu'hier, mais il n'est pas au top de sa forme." Et de conclure avec optimisme : "Mais ça va aller mieux, il faut un petit peu de temps."

Pour passer le temps et pour se consoler, Jessica Thivenin a partagé une adorable photo sur sa page Instagram des deux "hommes de sa vie" en pleine séance de câlin. Sur le cliché, Maylone a le sourire et fait craquer la communauté de sa célèbre mère. Nombreux sont ceux qui lui trouvent d'ailleurs une grande ressemblance avec l'ancienne star des Marseillais. "Trop la tête de sa mère sur cette photo", "C'est ton portrait craché !". En espérant que ces doux messages lui apportent un peu de réconfort.