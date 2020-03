Jazz (JLC Family) : Suspectée d'avoir le coronavirus et placée en quarantaine

De retour à Dubaï après avoir passé quelques jours en France, Jazz Correia a emmené son fils Cayden à l'hôpital redoutant qu'il ait attrapé une bronchite. Immédiatement, la femme de Laurent et son fils ont été suspectés d'être contaminés par le coronavirus.

Le 6 mars 2020, elle s'explique et fait part de ses inquiétudes sur Snapchat : "Je suis à l'hôpital, Cayden en a un peu marre du coup je marche un peu dans le couloir devant et là on me dit 'non madame, rentrez dans la chambre, rentrez dans la chambre'... Je pense qu'ils pensent qu'on a le coronavirus ! S'ils me sortent ça je pense que je fais une crise cardiaque... À la base je suis venue car je pensais qu'il avait une bronchite".

Placée en quarantaine, la star de la JLC Family est obligée de porter un masque et ne peut plus sortir de sa chambre. "Je vous confirme, ils pensent que j'ai le coronavirus, ils m'ont demandé de mettre un masque et ils m'ont transféré dans une chambre qui n'est pas comme les autres..." La BFF d'Hillary raconte ensuite que le personnel médical lui a demandé de faire venir rapidement sa fille Chelsea, restée à la maison, afin de lui faire passer des tests. "Ils prennent leurs précautions, ce qui est très bien pour le pays mais un peu moins pour moi... Donc là ils vont faire tous les tests à Cayden et Chelsea" a-t-elle déclaré sur Snapchat.

Plus de peur que de mal pour la jeune maman et sa famille qui sortiront finalement quelques heures plus tard de l'établissement. Une grosse frayeur qui s'est heureusement bien terminée pour la JLC Family.