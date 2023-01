Jessica Thivenin adepte de la chirurgie : ces nouvelles injections surréalistes pour lutter contre un complexe

La bouche, les fesses, la poitrine, le nez, le menton... Jessica Thivenin est une grande adepte de chirurgie esthétique. Bien différente d'il y a quelques années, lorsqu'elle s'est fait connaître dans la troisième saison des Marseillais (en 2014), la jolie blonde est souvent la cible de critiques enflammées. Mais qu'importe, bien décidée à jouer la transparence avec ses abonnés, l'épouse de Thibault Garcia communique très régulièrement sur les interventions qu'elle subit.

Mardi 17 janvier 2023, elle s'est d'ailleurs à nouveau emparée de son compte Instagram pour évoquer la toute nouvelle technique médicale qu'elle expérimente en ce moment. Mais cette fois, cela concerne sa chevelure ! En effet, après ses deux grossesses, la maman de Maylone et Leewane a constaté qu'elle perdait beaucoup plus facilement ses cheveux et surtout en quantité plus élevée. Pour y remédier, elle n'a pas hésité à tenter quelque chose de totalement inédit pour elle. "Direction la mésothérapie. Je fais des injections dans la tête suite à ma perte de cheveux du dessus", a-t-elle écrit en légende d'une photo où on la voit prête à partir pour la clinique.

Des interventions assumées

Pour ceux qui ne le savent pas, la mésothérapie consiste à injecter de faibles doses de médicaments sous le derme. Cette technique médicale est utilisée dans le traitement de nombreuses maladies, allant des simples rhumatismes aux zonas, en passant par l'alopécie (chute de cheveux). Pour Jessica Thivenin, cela devrait donc lui permettre de retrouver une épaisseur convenable de cheveux.

Quotidiennement critiquée pour avoir trop souvent recours à la chirurgie esthétique, la jolie blonde de 33 ans ne se laisse pas pour autant abattre. Alors qu'elle annonçait vouloir faire un nouveau lifting en décembre 2022, elle en profitait également pour mettre les points sur les i concernant ses choix personnels. "Vous allez me dire encore de la chirurgie esthétique oui, bah je peux, j'ai les moyens, je peux me le permettre. J'ai cette chance-là, donc tant qu'à faire, je remédie à tous mes défauts que je n'aime pas", se défendait-elle alors, toujours sur son compte Instagram.