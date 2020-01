Jessica Thivenin de retour à l'hôpital avec Maylone : "On le trouve bizarre"

Le calvaire n'est pas tout a fait terminé pour Jessica Thivenin et Thibault Garcia. Le couple s'est une nouvelle fois retrouvé à l'hôpital pour contrôler la santé de son jeune fils Maylone, tout juste âgé de 3 mois. Ce dernier, malade depuis sa naissance, est sujet à plusieurs pépins. S'il va mieux depuis quelques semaines, il nécessite toujours un suivi rigoureux. "On n'a pas fait de snaps depuis avant-hier. En pleine après-midi, on est allé à l'hôpital et on y est toujours. Maylone fait pleins de tests, je ne peux même pas vous dire tout ce qu'il fait. Radio de la tête pour le cerveau, celle du coeur, de tout... Le dernier check-up c'était les électrodes, il avait plein de câbles sur la tête et ça allait", a détaillé Jessica.

Cette nouvelle visite chez les médecins survient alors que Maylone agit de manière étrange ces derniers temps, comme l'a expliqué sa maman : "On le trouve un peu bizarre, il bave, il tousse, il fait des bruits... Donc voilà, on teste tout depuis deux jours." L'ancienne candidate des Marseillais poursuit en rassurant ses fans inquiets pour le nourrisson et plaisante même : "On a l'impression qu'on ne rentre plus jamais chez nous, ils nous gardent à vie." Malgré les résultats plutôt positifs des examens entrepris, la petite famille doit cependant encore se montrer patiente avant de pouvoir souffler. "Faut attendre que Maylone grandisse pour aller mieux et que tout revienne dans l'ordre. Mais après il va bien, il est content, il rigole avec tous les docteurs. Il faut être patient, à l'écoute et surveiller", confie Jessica.

Ces incessants allers-retours à l'hôpital sont compliqués à gérer pour les jeunes parents, qui ont du mal à se détacher de leur fils et qui vivent avec la peur qu'un nouvel incident n'arrive. C'est pourquoi la question d'avoir un deuxième enfant ne se pose pas. Il y a quelques jours, Jessica Thivenin était catégorique à ce sujet en déclarant que ce n'était tout simplement "pas possible".