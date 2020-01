Jessica Thivenin prête pour un deuxième bébé ? Sa réponse catégorique !

Vendredi 17 janvier 2020, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont eu la joie de recevoir chez eux la visite de leurs célèbres fratés, Julien et Manon Tanti. Le couple emblématique des Marseillais s'octroie un break à Dubaï en compagnie de son fils Tiago (un an et demi) et en profite pour passer du bon temps avec ses amis. Via les réseaux sociaux, tout ce beau monde n'a donc pas manqué de partager ses joyeuses retrouvailles avec leurs followers.

Au détour d'une conversation filmée entre Manon et Jessica, cette dernière a faire quelques révélations au sujet d'un possible agrandissement de sa famille. Mais à en croire ses dires, ce n'est pas du tout d'actualité. "Quand t'as des amis tu leur dis toujours : 'Alors c'est pour quand le deuxième ?', mais moi honnêtement, pas de suite. Moi, dans deux ou trois ans. Là, je peux pas, c'est pas possible", a-t-elle confié.

Il faut dire que la jolie blonde de 30 ans est devenue maman il y a trois mois seulement et ses débuts dans le monde des couches et des biberons n'ont pas été des plus simples. Dès sa naissance, le nourrisson prénommé Maylone a contracté de lourds problèmes de santé. En décembre dernier, il frôlait même la mort après s'être étouffé. Un moment traumatisant pour les jeunes parents. Depuis, Jessica et Thibault vivent avec la peur qu'un nouvel incident ne survienne, à tel point qu'ils en oublient leur vie de couple. Pourtant, le dernier bilan de santé de Maylone se voulait plus que rassurant. "Maylone va très bien. C'est bon, on a tout checké, et c'est parfait. Je suis contente". Mais de là à lui donner un petit frère ou une petite soeur, il est sans doute encore trop tôt.