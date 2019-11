Jessica Thivenin dévoile la cause de son bleu à la lèvre

Maintenant que son fils Maylone, né le 7 octobre 2019, est enfin rentré à la maison et qu'il est en pleine forme, Jessica Thivenin et Thibault Garcia peuvent souffler. Depuis le 22 octobre, les jeunes parents vivent enfin de véritables moments de famille avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Mais si leur bout de chou n'a pas fini de leur faire des frayeurs, depuis quelques jours, ce sont ses fans qui s'inquiètent pour la jeune maman de 29 ans.

En effet, récemment, la belle est apparue sur ses réseaux sociaux avec un gros bleu sur la lèvre inférieure. Cette marque n'a pas manqué d'affoler les nombreux followers de la jeune femme qui s'est empressée de donner la raison de cette lèvre tuméfiée afin d'éviter toute rumeur malvenue : "Mon chéri ne me tape pas ! Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai fait injecter un produit pour enlever tout le produit que j'avais dans ma lèvre, donc elle est complètement vide, mais en fait, au moment de piquer, ça m'a fait un bleu. Mais c'est pas mon chéri qui m'a fait ça ! Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je préfère le redire, car j'ai plein de messages en privé pour ça...", explique Jessica Thivenin face caméra.

Les internautes peuvent donc se rassurer, tout va très bien entre les deux amoureux et Thibault Garcia reste un compagnon très aimant. D'ailleurs, le jeune papa poule a récemment pu présenter son fils à ses parents. Un week-end placé sous le signe de la bonne humeur, durant lequel toute la famille des Marseillais est également venue rendre visite à Maylone pour la toute première fois depuis sa venue au monde compliquée.

Depuis le 3 novembre 2019, les heureux parents ont également dévoilé le visage de leur merveille sur Instagram, pour le plus grand bonheur de leurs abonnés. Et même si un compte officiel n'est pas prévu, nul doute que Jessica Thivenin et Thibault Garcia n'ont pas fini de partager de tendres photos de leur petit Maylone.