Jessica Thivenin, la "bouche endormie et gonflée" : nouvelle opération et regrets

Ces derniers mois, Jessica Thivenin a fait savoir à plusieurs reprises qu'elle n'en pouvait plus de voir le trou de son ancien piercing situé près de la bouche. Elle savait qu'il ne se reboucherait jamais seul, la candidate des Marseillais (W9) a donc pris une grande décision.

Ce vendredi 17 septembre 2021 était un grand jour pour l'épouse de Thibault Kuro. Jessica Thivenin avait rendez-vous avec un médecin pour subir une petite opération afin de reboucher son trou. Une fois sortie, Jessica Thivenin a rapidement donné de ses nouvelles à ses abonnés, sur Snapchat. Ainsi, elle est apparue avec un pansement près de la bouche. "C'est une petite anesthésie locale qu'il m'a faite. Là j'ai la bouche endormie et toute gonflée. (...) J'aurai une petite cicatrice mais je n'aurai plus le trou. Je suis trop contente", a tout d'abord confié la jeune femme de 31 ans. Elle a ensuite alerté ses fans qui souhaiteraient faire le même piercing qu'elle avait. Selon elle, ils feraient mieux de réfléchir auquel cas, ils finiront "dans cet état et ce n'est pas top."

Ce n'est pas le seul choix que Jessica Thivenin regrette. Si elle est heureuse d'avoir augmenté sa poitrine, la maman de Maylone (1 an) et Leewane (bientôt 1 mois) a compris qu'elle n'aurait pas dû la faire aussi grosse. "Là je me suis renseignée. J'avais fait des seins trop gros et là ils sont tombés. Je les referais surement l'année prochaine, mais je vais avoir une cicatrice en T. Réfléchissez bien si vous refaites vos seins, ne faites pas l'erreur de faire trop gros comme moi. Après on grandit, on a des grossesses, on vieillit, la peau se détend, le corps change. Si j'avais su, je les aurais fait plus petits. Ce n'est pas grave, ce sont des erreurs de jeunesse", a-t-elle poursuivi.

Une fois de retour chez elle, Jessica Thivenin a expliqué que la douleur commençait à se réveiller. "Du coup ça me tire. J'ai un peu du mal à parler. C'est embêtant", a-t-elle ajouté avant d'être moquée par Thibault.