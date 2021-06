Thibault Garcia, un avant/après bluffant : sa transformation physique en images !

Et l'image contraste avec celle de droite, constituant l'après. Première caractéristique qui saute aux yeux : son bronzage. Thibault Garcia a le teint hâlé, bien plus qu'il y a des années. Rappelons qu'avec Jessica Thivenin et leur fils Maylone, il a quitté Marseille pour s'installer à Dubaï où le soleil tape plus que dans le Sud de la France. Aussi, sa silhouette est plus musclée. La photo met en avant son dos, et notamment ses trapèzes. En bref, il s'entretient, et ça se voit !

Mais ce n'est pas tout : en commentaires de cette publication, certains internautes évoquent un recours à la chirurgie esthétique de la part de Thibault Garcia. En janvier 2018, il avait révélé avoir fait une rhinoplastie en couple, avec sa compagne Jessica Thivenin. "Je suis complexé depuis que je suis tout jeune. Aujourd'hui j'ai le pouvoir de le faire, je le fais et ça me plait", avait-il déclaré sur Snapchat à l'époque. Enfin, si ses jolies fossettes n'ont pas bougé, ses dents ne sont plus tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, Thibault Garcia affiche un sourire ultra-white digne d'une publicité !

En neuf ans de carrière comme candidat de télé-réalité, l'ex-compagnon de Shanna Kress est un autre homme. Et les internautes sont unanimes : ces changements physiques le rendent "encore plus beau" !