Jessica Thivenin, Maylone et ses chiens sous le même toit : les critiques fusent

La tension est à son comble en cette période de coronavirus. Le monde entier se retrouve en stand-by en attendant que l'épidémie ne soit plus qu'un lointain souvenir. Jessica Thivenin et Thibault n'y échappent pas depuis leur domicile à Dubaï. Néanmoins, le couple est déjà reconnaissant de se retrouver en famille avec sonfils Maylone (5 mois), qui ressort d'un nouveau séjour à l'hôpital en raison d'une bronchiolite.

Rassurés et apaisés, les Marseillais ont donc repris (plus ou moins) le cours de leur vie. Et comme d'ordinaire, Jessica Thivenin donne des nouvelles à travers ses réseaux sociaux. Mais ce mardi 17 mars 2020, elle a semble-t-il agacé sa communauté en filmant ses chiens, Guizmo et June. Après avoir reçu une flopée de messages malveillants, la jolie blonde de 30 ans a vivement réagi. "Je reçois des messages et c'est en train de me tendre, en fait. On me dit de dégager mes chiens parce qu'il y a Maylone, un bébé avec des problèmes. Alors déjà, mon fils, il a une atrésie de l'oesophage, il n'a pas d'allergie ou quoi, il va très bien. Il a eu une bronchiolite, elle est passée, donc je ne vais pas jeter mes chiens dehors à la porte, ils sont en confinement, ils sont avec nous, ils vont rester avec nous et vous allez continuer de les voir dans mes stories", a-t-elle indiqué.

Un commentaire d'un internaute l'a particulièrement énervée, qui l'accusait d'être une mauvaise mère en gardant ses amis à quatre pattes. "Non, mais c'est quoi, ce délire ? C'est pas des sacs à main que tu prends et que tu jettes, non, mais qui fait ça ? C'est une blague ! Même mon mari qui est allergique aux chiens, il garde les chiens. Je ne comprends pas l'intérêt de vouloir dégager mes chiens de ma maison. Donc non, je ne les dégagerai pas, mon fils continue d'habituer sous le même toit, Maylone ne dort pas dans la même chambre que Guizmo et June, voilà. Trop durs les gens, ils m'ont tendue."

À noter qu'il n'existe aucune preuve que les animaux de compagnie et d'élevage puissent transmettre le nouveau coronavirus, contrairement à ce que certains pourraient penser et au vu de la triste recrudescence d'abandons ces derniers jours.