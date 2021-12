Jessica Thivenin ravie : sa "bouche tordue" si critiquée "enfin" retouchée

Adepte des injections d'acide hyaluronique,Jessica Thivenin a décidé de retourner une fois encore subir des injections au niveau de ses lèvres. Et parce que la maman de Maylone et de Leewane est "quelqu'un qui dit tout" et qu'elle ne souhaite absolument rien cacher à ses abonnés, la femme de Thibault Garcia a confié pourquoi elle se sentait tant obligée de regonfler ses lèvres. Selon elle, un côté de sa bouche "se relève toujours plus que l'autre côté" et d'ailleurs, un médecin lui aurait dit que son "muscle est plus costaud, plus musclé d'un côté que de l'autre".

Une situation très "énervante" pour l'ex de Julien Tanti qui confie être obnubilée par ce petit défaut sur son visage. "Je sais que je vais me faire critiquer mais je le fais pour moi, pas pour les autres", ajoute-t-elle. Pour rappel, le 1er octobre dernier, elle avait déjà dû vider entièrement ses lèvres pour pouvoir les refaire correctement. Mais pas inquiète pour un sou, la jeune femme explique retourner régulièrement subir des injections car l'acide hyaluronique s'estompe "naturellement" avec le temps.

Après ce rendez-vous très attendu, effectué à Dubaï (où elle vit depuis 4 ans), la candidate de télé-réalité a dévoilé le résultat de sa bouche sur Instagram (voir diaporama). Ravie d'être enfin débarrassée de son "défaut de fabrication", Jessica Thivenin apparaît avec une bouche plus bien plus charnue, mais pour l'ancienne candidate de l'émission Les Marseillais VS Le reste du monde, ses lèvres sont tout juste "un peu" gonflées.

Une autre alternative pour corriger la bouche de Jessica ? Injecter du botox à l'endroit qui comporte (selon la jeune femme) le défaut. "Dans ce cas-là on peut prendre le risque que le muscle ne se relève plus et que ma bouche... qu'il n'y ait plus de mouvement. Donc non je vais pas faire ça." Sage décision pour Jessica qui oublie cependant que les injections d'acide hyaluronique comportent également plusieurs risques comme les infections ou les allergies.