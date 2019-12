Jessica Thivenin "snappe tranquillement" après le drame : critiquée, elle répond

Les réseaux sociaux, un univers impitoyable, même quand certaines personnes vivent un drame. En fin de semaine dernière, Jessica Thivenin et Thibault Kuro ont eu la peur de leur vie : leur fils Maylone (né le 7 octobre 2019) est devenu violet après avoir bu son biberon, puis a cessé de respirer. Après avoir été sauvé par sa maman, qui lui a prodigué les gestes de premiers secours, il a subi une opération et il va mieux aujourd'hui. Ses parents sont donc de retour sur les réseaux sociaux et ont repris leurs activités de placements de produits, une situation qui a révolté une internaute.

Une jeune femme s'est permis d'envoyer un message peu sympathique à la belle blonde de 29 ans, message que Jessica a partagé sur Snapchat, le 12 décembre 2019. "Donc la meuf, son bébé a failli mourir, elle a été choquée, on voit sur les réseaux sa vidéo d'elle en pleurs. Mais le lendemain, elle fait ses snap tranquillement et vend ses placements de produits. Le traumatisme n'a pas été de longue durée. Moi j'ai perdu un bébé et aujourd'hui encore, j'ai du mal à y penser. Le karma s'occupera d'eux et ils n'ont toujours pas compris que tant qu'ils feront ça, on leur enverra les problèmes", peut-on lire. Un commentaire auquel la candidate de télé-réalité n'a pas tardé à répondre.

Je devrais arrêter de vivre ?

"Déjà, il est hors de question que je pleure toute la journée. J'ai assez pleuré ces cinq derniers jours. Et ensuite, mon bébé est avec nous, à la maison, en vie, plein de regards d'amour. Alors on est heureux s'il sourit. Je sais que ça existe, que c'est encore au fond de ma tête, mais je ne veux plus y penser, plus voir ces images. Je devrais arrêter de vivre alors que tout est rentré dans l'ordre ? Arrêter de travailler ? (...) Alors oui, cette épreuve était difficile, j'arrive à sourire aujourd'hui. Vous aimeriez que je sois malheureuse, en dépression, à pleurer toute la journée ? En fait, il y a des gens qui se réjouissent juste quand les gens sont malheureux", a-t-elle tout d'abord écrit.

Jessica Thivenin s'est dite ensuite désolée pour la jeune femme qu'elle ait perdu son bébé et lui a souhaité d'être heureuse. Puis elle a rappelé que son message principal était d'inciter les gens à apprendre les gestes de premiers secours. "Et pour les autres qui m'envoient le même style de message sans rien avoir vécu, mais juste parce qu'ils veulent me voir malheureuse : ça ne marchera pas. Je vais encore plus sourire toute la journée, rigoler même. Je suis heureuse malgré tous les obstacles de la vie, malgré les frayeurs", a conclu la candidate des Marseillais.

Mardi dernier, c'est un message bien pire que Jessica avait partagé avec ses abonnés : un internaute souhaitait la mort de Maylone. En colère, elle avait bien entendu répondu. Elle avait ensuite reçu le soutien de nombreux candidats de télé-réalité, parmi lesquels Anaïs Camizuli.