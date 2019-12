Jessica Thivenin, des gens souhaitent la mort de Maylone : "Je ne comprends pas"

Durant cinq jours, Jessica Thivenin et son mari Thibault ont été absents des réseaux sociaux. La dernière fois que les candidats des Marseillais avaient disparu, c'était parce que leur fils Maylone (né le 7 octobre 2019) avait subi une opération peu après sa naissance. Leurs fans étaient donc très inquiets et il y avait de quoi.

Mardi 10 décembre 2019, la belle blonde de 29 ans a révélé, en larmes, que son bébé avait frôlé la mort. Un témoignage qui a ému de nombreux internautes. Mais certaines personnes mal intentionnées se sont permises de lui envoyer des messages révoltants. L'un d'eux a été partagé par Jessica. "On s'en branle de votre vie, que votre enfant soit malade, mort ou branché, vous nous faites chier à chaque fois avec votre buzz de m***e. Vous ne méritez que ça, vos malheurs n'arrivent pas pour rien. Continuez à escroquer avec vos publicités bidons, bande de voleurs. C'est bien fait pour vous et dommage que ce ne soit pas pire encore", peut-on lire (dans un français parfois très approximatif).

Remise de ses émotions, Jessica Thivenin a souhaité répondre à ses détracteurs qui lui écrivent de tels messages : "Et les gens qui m'envoient des messages comme ça, par méchanceté... Je ne sais pas pourquoi parce qu'avec mon chéri, on vit notre vie, on ne parle de personne, on ne fait chier personne, on ne souhaite du mal à personne. Parfois, des gens nous attaquent mais on ne répond pas, on est dans notre monde. Je ne sais pas pourquoi des gens arrivent à souhaiter du mal comme ça. Même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas ça. Voilà pourquoi, quand il m'arrive des drames comme ça, je ne partage pas de suite. Parce que si je lis ce genre de messages quand je ne suis pas bien, ces gens vont m'achever. Là, je suis forte, mais ça peut faire du mal. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous pouvez détruire des gens." Elle a ensuite remercié ses fans pour leur soutien indéfectible.

Pour rappel, Jessica et Thibault n'avaient pas donné signe de vie depuis vendredi dernier. Après cinq jours de silence, la jeune femme a posté une photo inquiétante. Elle a ensuite expliqué que, lors d'une soirée au restaurant, Maylone était devenu tout bleu après avoir pris son biberon et qu'il ne respirait plus. Sur le chemin de l'hôpital, Jessica a pensé à lui prodiguer les gestes de premier secours. Elle a ainsi pu le sauver, mais son fils a tout de même dû subir une nouvelle opération. "Après sa première opération [pour une atrésie de l'oesophage, NDLR], le lait passait mal et là, il est remonté et est passé par la trachée. Tout s'est arrêté, du coup, et il a fallu qu'on l'opère. L'opération s'est bien passée hier. On m'a dit qu'un jour, ça pouvait recommencer. Je ne veux absolument pas que ça recommence", a-t-elle notamment expliqué. Thibault et elle restent, sans surprise, sous le choc et n'oublieront jamais les images de ce drame.