Jessica Thivenin, son bébé vivement attaqué : choquée, Anaïs Camizuli s'insurge

Jessica Thivenin et Thibault ont vécu l'une des pires soirées de leur vie. En fin de semaine dernière, alors qu'ils étaient au restaurant, leur fils Maylone (né le 7 octobre 2019) a failli mourir après avoir bu son biberon comme l'a révélé le couple, mardi 10 décembre. Après avoir été sauvé par sa maman, qui lui a prodigué les gestes de premier secours car il ne respirait plus, il a subi une opération et va mieux aujourd'hui. Loin d'être touchées par cette histoire bouleversante, des personnes mal intentionnées ont envoyé des messages révoltants à la candidate des Marseillais. Ils ont notamment souhaité la mort de son bébé.

Hors d'elle, Anaïs Camizuli a tenu à prendre la défense de Jessica et Thibault sur Snapchat en début d'après-midi. "Je suis assez bouleversée par ce qui leur est arrivé. (...). Arrêtez de nous rendre fous, d'être méchants. Elle reçoit encore des messages méchants. Vous n'avez pas honte ? Comme elle dit, la vie peut basculer du jour au lendemain. Arrêtez, profitez, souriez, vivez, soyez heureux. Ce n'est pas parce que nous sommes des personnages publics qu'on n'a pas des soucis comme tout le monde. Des soucis de santé, de famille ou autre. Ce qui me fout la haine, c'est qu'elle vient de raconter son histoire, ce qu'il s'est passé avec son fils, et elle reçoit encore des messages où vous lui dites que c'est dommage que son bébé ne soit pas mort. Ce n'est pas l'enfer qui vous attend, c'est le carré VIP de l'enfer. Je n'ai pas les mots... Ce sont des petits anges, les enfants. Comment vous pouvez souhaiter la mort à un enfant ?!", s'est-elle indignée.

La gagnante de Secret Story 7 (2013) a ensuite précisé qu'elle recevait également des messages peu élégants concernant sa fille Kessi, née le 25 juillet dernier. C'est pour cette raison qu'elle n'a jamais souhaité l'exposer sur les réseaux sociaux. "Sincèrement, arrêtez. (...) Laissez-les tranquilles, souhaitez-leur du bonheur", a-t-elle conclu.

Émilie Fiorelli, la gagnante de Secret Story 9 (2015), a elle aussi tenu à briser le silence sur le sujet. La Marseillaise, dont la fille Louna (1 an) est régulièrement victime de racisme sur les réseaux sociaux, s'en est prise aux détracteurs de Jessica et Thibault : "Je suis choquée, outrée, révoltée. Ce genre de personnes me dégoûte. (...). Aucune maman, aucun parent, aucun bébé ne mérite ça. Vous me dégoûtez, bande de grosses merdes." Charlène de Secret Story 11 (2017), qui est enceinte de son premier enfant, ou Fidji Ruiz ont également tenu à apporter leur soutien au couple.