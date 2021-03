Jessie Will (The Voice 2021) est ami avec une célèbre candidate de télé-réalité !

La semaine dernière, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Jessie Will, venu tenter sa chance dans The Voice. Le jeune candidat de 25 ans a fait le pari d'interpréter une chanson très connue de Céline Dion mais d'une manière totalement revisitée. Une audace qui a payé puisqu'il a intégré l'aventure, dans l'équipe d'Amel Bent.

Jessie a également beaucoup ému en se confiant sur son enfance passée en foyer dès l'âge de 6 ans. Le chanteur a aussi révélé avoir été mis à la porte par son père à l'adolescence. Ce dernier a réussi à se relever grâce à son entourage bienveillant, dont fait partie une célèbre candidate de télé-réalité. En effet, après quelques recherches, on découvre que Jessie Will est très ami avec Nehuda. Sur son compte Instagram, il poste régulièrement des photos au coté de la jolie brune. L'ex de Ricardo a même confié avoir été très fière lorsqu'il a annoncé sa participation au télé-crochet. Il faut dire que la maman de Laïa (4 ans) est elle aussi passée par la case The Voice. C'était en 2014 et dans l'équipe de Zazie. Nul doute qu'elle a fait profiter son ami de son expérience.

"On s'est connu grâce à un ami en commun depuis pas mal d'années. On s'entend très bien musicalement. C'est une amie avec qui j'aime chanter. Dernièrement on s'est beaucoup rapproché. Elle est une de mes meilleurs amis", a confié Jessie Will à Télé Star. Mais s'il suit les pas de Nehuda sur la scène de The Voice, le jeune homme n'envisage pas de faire de la télé-réalité. Du moins, pas tout de suite. "On m'a contacté pour faire Les Anges l'année dernière et j'ai refusé parce que je ne veux pas réussir dans la musique avec la télé-réalité. Mon but est de réussir sans être filmé tous les jours. Je ne veux pas qu'on me connaisse avec des histoires mais via ma musique. J'attends que The Voice m'apporte énormément de choses mais si ce n'est pas le cas je vais me battre et peut-être qu'éventuellement j'essaierai de m'introduire dans la télé-réalité", a-t-il expliqué.

Avant The Voice, Jessie a participé et a remporté la seule saison de Together, tous avec moi sur M6, l'émission animée par Garou et Eric Antoine en 2019. Peu après sa victoire, il a sorti un EP de cinq titres intitulé Carpe Diem avec la maison de disques Sony Music.