Jessie Will (The Voice 2021) jeté à la rue par son père : "J'ai passé plusieurs nuits dehors"

Suite et fin des auditions à l'aveugle de The Voice 2021 samedi 20 mars 2021. Les équipes des quatre coachs sont enfin au grand complet, surtout celle d'Amel Bent, laquelle doit désormais s'occuper de 16 candidats ! L'artiste n'a notamment pas su résister à la voix de Jessie Will, jeune barman de 25 ans originaire de Nanterre. Sa passion pour la musique prend toutefois le dessus depuis longtemps et avec le télé-crochet de TF1, il espère avoir une chance d'en vivre.

Jessie a ému le public en évoquant son passé difficile. Sa mère a été contrainte de le placer en foyer à l'âge de 6 ans, ne pouvant joindre les deux bouts financièrement, deux ans après son divorce. Le chanteur ne garde toutefois pas un mauvais souvenir de cette période. "Ça n'a pas été un déchirement, j'étais trop jeune pour me rendre compte de ce qui m'arrivait. Pour moi, je me retrouvais juste dans une maison avec plein d'enfants", a-t-il confié dans les pages de Closer.

Jessie explique avoir en revanche "beaucoup souffert à l'adolescence". Il explique : "Après quatre ans en foyer, mon père est venu me récupérer. J'ai retrouvé une vie 'normale', j'allais en cours et je sortais aussi, notamment dans un karaoké. Et puis, un soir, mon père en a eu marre et m'a mis dehors. J'avais 16 ans. La vraie galère a commencé à ce moment-là. Heureusement que j'avais des amis sur qui compter et qui m'ont aidé, même si j'ai passé plusieurs nuits dehors."

C'est finalement sa soeur qui lui a permis de s'en sortir en l'invitant à venir vivre avec elle en banlieue parisienne. Enfin stabilisé, Jessie a alors "décidé de (s)e consacrer uniquement à la musique". "J'ai laissé tomber le études et j'ai trouvé un job de serveur", s'est-il souvenu. À raison puisque son aventure The Voice, qui est "une revanche après toutes ces années de galère", ne fait que commencer !