Jesta Hillmann enceinte de son 3e enfant ? Une image interpelle, elle sort du silence

La nouvelle saison de Mamans & Célèbres est actuellement en diffusion sur TFX et le casting est quant à lui en pleine tournée promotionnelle. Mais lundi 18 octobre 2021, l'heure était plutôt au divertissement avec un shooting entre mamans. Stéphanie Clerbois, Emilie Nef Naf, Kelly Helard, Camille Froment, Sarah Machet, Maeva Martinez et Jesta Hillmann ont toutes fait le déplacement à Paris avec leurs enfants pour immortaliser de doux moments tous ensemble. Une partie du shooting se voulait également plus glamour puisque le créateur Christophe Guillarmé a prêté des robes aux candidates, lesquelles ont posé ensemble comme des professionnelles. La tenue de Jesta Hillmann lui a toutefois valu de faire l'objet de rumeurs.

En effet, après avoir dévoilé les coulisses de la séance photos en story Instagram, la maman de Juliann (2 ans) et Adriann (8 mois) a été suspectée d'être enceinte d'un troisième enfant ! Et pour cause, sur les images, elle apparaît avec un petit ventre rond. Jesta Hillmann n'a pas tardé à réagir. "Pendant le shooting, j'ai une robe, bon ce n'était pas très malin, mais j'ai une robe avec des froufrous sur le devant", a-t-elle indiqué. Et d'ajouter : "Du coup, vu que je suis de profil, bah les froufrous on dirait que ça me fait un ventre. Bon, j'ai un ventre en vrai, mais pas un ventre comme ça, et pas un ventre de femme enceinte. Je ne suis pas enceinte, mais pas du tout, mais vraiment, mais vraiment pas. Croyez-moi !"

Jesta Hillmann a profité de sa prise de parole pour revenir sur un autre sujet qui semble l'agacer : les rumeurs la disant séparée de son mari Benoît Assadi. "Apparemment avec Benoît on est au bord de la rupture... Tout ça parce que j'ai fait des stories où j'avais plus mes bagues de mariage et fiançailles. Alors en fait je suis allée au Spa, je me suis fait masser, j'avais enlevé tous mes bijoux. J'ai juste rangé soigneusement mes bagues et je ne les ai pas ressorties car j'ai oublié quoi, c'est tout. Et puis franchement, il n'y a pas plus intéressant à dire que 'Jesta et Benoît au bord de la rupture ?'", s'est-elle interrogée pour finalement mettre fin à ses échanges avec sa communauté : "Vous m'avez épuisée !! À demain."