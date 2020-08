Jesta Hillmann enceinte depuis 3 mois : son astuce pour masquer son baby bump

Le 5 août 2020, Jesta Hillmann et son mari Benoît Assadi ont annoncé attendre leur deuxième enfant. Tout juste un an après la naissance de leur fils, Juliann, le couple qui s'est rencontré sur le tournage de Koh-Lanta a pu partager la nouvelle avec ses abonnés après trois mois de secret. C'est pendant le confinement que leur rêve d'agrandir leur famille s'est concrétisé. "On s'était dit qu'on attendrait que Juliann ait un an. Son anniversaire étant en juillet, on a donc décidé qu'on laisserait passer l'été, mais finalement on n'a pas pu attendre. Franchement, on avait trop hâte. On s'est dit que ça ne servait à rien d'attendre deux ou trois mois de plus étant donné qu'on en avait vraiment envie maintenant. Et puis en plus ça a marché du premier coup !", a confié Jesta lors d'une interview pour Purepeople.com.

Depuis, c'est avec un certain soulagement que Jesta peut enfin afficher son baby-bump grandissant. Il y quelques jours, elle postait d'ailleurs une première photo de ses nouvelles formes dans un maillot de bain une pièce : "Tellement heureuse de voir mon corps s'arrondir une seconde fois pour y créer la vie !" Il faut dire qu'avec son activité d'influenceuse, il était difficile de se jouer de sa communauté.

Pour être sûre de ne rien laisser paraître avant la fin de son premier trimestre, Jesta a même dû ruser. C'est ce qu'elle a révélé vendredi 7 août 2020 sur Instagram en postant une série de clichés, tirée de son séjour à Ibiza, pour l'enterrement de vie jeune fille de sa copine Wafa. Sur le premier, son ventre arrondi est bel et bien visible tandis que sur les deux autres, où elle apparaît de face, impossible de croire qu'elle est enceinte. "Petit baby bump Vs quand tu veux encore cacher ta grossesse sur les réseaux. PS : photo prise il y a un mois à Ibiza, quand ma grossesse était encore secrète mais vous voyez à quel point on montre ce qu'on veut sur les réseaux et je précise photo non retouchée ! Là on peut vraiment dire: 'same body but different pose'", a-t-elle commenté, plutôt fière d'avoir réussi son coup.



L'annonce de sa grossesse fut d'ailleurs une véritable surprise pour les internautes, encore bluffés par cette technique. "Wow a oui en effet c'est impressionnant", "C'est ouf comme on ne voit rien", "On aurait jamais pensé", "Bien joué !", peut-on lire dans la section réservée aux commentaires.