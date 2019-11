Jesta (Koh-Lanta) maman désespérée : son appel à l'aide après avoir "chialé"

Ce n'est pas la première fois que Jesta se confie sur le sommeil, parfois chaotique, de son bébé. Début octobre, Jesta ne cachait pas être "épuisée" car son enfant ne faisait pas vraiment ses nuits : "Car nous, le premier mois, c'était le rêve, mais depuis quelques semaines, ça s'est détérioré et je désespère un peu... Pour vous expliquer un peu : Juliann s'endort au sein vers 20h30, il se réveille en général vers 2/3h du matin (4h quand on a de la chance) et ensuite c'est la cata, car il se réveille toutes les 1h30..." Et mi-octobre, elle a admis auprès de ses abonnés que les "deux premiers mois ont été compliqués" : "Demain c'est les trois mois de notre petit bébé d'amour. (...) Il sourit tout le temps, il nous regarde... C'est vraiment top. On est dans la bonne période. Autant les deux premiers mois, c'était compliqué parce qu'il pleurait beaucoup, mangeait beaucoup mais ne dormait pas beaucoup. En même temps il ne te regarde pas trop, il ne te calcule pas. Maintenant même s'il fait des nuits catastrophiques, tout est oublié en un sourire."

On vous rassure, Jesta ne manque également pas de partager de tendres moments avec son fils et Benoît. Contrairement à Nabilla Benattia, elle n'a eu aucun mal à dévoiler le visage de Juliann et poste donc de nombreuses photos.