Jesta (Koh-Lanta) maman : "Les deux premiers mois étaient compliqués"

A la fin, ils étaient trois ! (lancement du générique de Koh-Lanta). Le 15 juillet 2019, Jesta et son mari Benoît ont accueilli leur fils Juliann et depuis, ils nagent dans le bonheur. Mais comme tous les jeunes parents, les finalistes de Koh-Lanta, l'île au trésor ont eu un petit temps d'adaptation au début comme l'a expliqué la Toulousaine de 26 ans sur Snapchat, le 14 octobre.

La jeune maman a tout d'abord dévoilé sa technique infaillible pour faire dormir son bébé dans la journée : le bruit du sèche-cheveux. Jesta a ensuite admis auprès de ses fans que les "deux premiers mois ont été compliqués" : "Demain c'est les trois mois de notre petit bébé d'amour. (...) Il sourit tout le temps, il nous regarde... C'est vraiment top. On est dans la bonne période. Autant les deux premiers mois, c'était compliqué parce qu'il pleurait beaucoup, mangeait beaucoup mais ne dormait pas beaucoup. En même temps il ne te regarde pas trop, il ne te calcule pas. Maintenant même s'il fait des nuits catastrophiques, tout est oublié en un sourire."

Début octobre, Jesta ne cachait pas être "épuisée" car son enfant ne faisait pas vraiment ses nuits : "Car nous, le premier mois, c'était le rêve, mais depuis quelques semaines, ça s'est détérioré et je désespère un peu... Pour vous expliquer un peu : Juliann s'endort au sein vers 20h30, il se réveille en général vers 2/3h du matin (4h quand on a de la chance) et ensuite c'est la cata, car il se réveille toutes les 1h30...". Alexia Mori, candidate de Secret Story 7 lui avait alors répondu que de son côté les nuits étaient pires. "Bientôt 13 mois ici et comment te dire que mes nuits sont pires que les tiennes", a écrit la maman de Louise (2 ans) et Margot (13 mois) amusée.

Jesta et Benoît se sont rencontrés en 2016, lors du tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor. Alors en couple, le beau brun de 25 ans a rompu avec sa moitié de l'époque, puis s'est mis en couple avec l'ex-aventurière peu de temps après. Très vite, ils ont emménagé ensemble sur Toulouse. Les tourtereaux se sont mariés en mai dernier, peu de temps avant la naissance de Juliann.