Jeux Olympiques : Nick Jonas se blesse sérieusement lors d'une émission spéciale

La vie de stars peut parfois être dangereuse. C'est certainement ce qu'a dû se dire Nick Jonas lorsqu'il a participé à l'émission Olympic Dreams avec ses deux frères Joe et Kevin. Le chanteur de 28 ans a célébré le début des JO qui débutent aujourd'hui à Tokyo en participant à plusieurs épreuves olympiques en compagnie de ses frères. Un show à l'américaine, très sportif pour les Jonas Brothers et qui a entraîné quelques frayeurs du côté de Nick.

Le mari de Priyanka Chopra a l'esprit de compétition et lorsqu'il a affronté ses frères dans une course de BMX, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. À la lutte pour la première place, l'ex de Miley Cyrus a fait une très mauvaise chute. Souffrant, la production a fait venir une ambulance pour qu'il soit ausculté et le résultat ne s'est pas fait attendre. Nick Jonas souffre d'une côte cassée et de plusieurs bleus.

Si l'on savait depuis un petit moment que Nick Jonas s'était blessé lors d'un tournage, la raison précise n'était pas encore connue et les spectateurs américains ont donc été les premiers au courant lors de l'émission diffusée sur NBC. Le coach de The Voice aux États-Unis a participé à plusieurs épreuves tout au long de la soirée, de la course d'obstacles aux épreuves de gymnastique jusqu'à cette chute sur l'épreuve de BMX. Juste après l'accident, le chanteur, qui souhaite devenir papa prochainement, a vite compris qu'il s'était fait plus mal que prévu.