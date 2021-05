Nick Jonas brièvement hospitalisé : il explique enfin ce qu'il s'est passé

Le mari de Priyanka Chopra s'est fait une belle frayeur samedi dernier. L'acteur et chanteur américain de 28 ans était en train de tourner un nouveau projet quand un accident est survenu. C'est TMZ qui a dans un premier temps rapporté l'info, sans que l'on ne connaisse réellement la nature de la blessure. Le mystère a été résolu par Nick Jonas en personne, qui s'est exprimé sur sa blessure lundi 17 mai dans l'émission The Voice, dont il est l'un des quatre jurés aux États-Unis.

Le membre des Jonas Brothers a indiqué qu'il était simplement en train de faire un tour de vélo lorsqu'il est tombé malencontreusement, se fêlant une côte ! Une blessure plutôt sérieuse sur le coup puisque Nick Jonas a été transporté à l'hôpital le plus proche par une ambulance pour y être examiné par un médecin. Il a assuré au cours de l'émission qu'il allait beaucoup mieux et qu'il n'y avait plus lieu de s'inquiéter pour sa santé.

Des bleus et des bosses, mais rien de bien grave

Néanmoins, cette chute lui aura laissé plusieurs stigmates comme il l'a confié lors de The Voice, émission dans laquelle il partage l'affiche avec Blake Shelton, Kelly Clarkson et John Legend. Le beau gosse, qui avait déclaré s'être fait agresser sexuellement en 2019, s'en est sorti avec plusieurs bleus et quelques bosses et il a déclaré avoir mal lorsqu'il rigole, conséquence de cette côte très douloureuse. On espère que la production de l'émission saura être aux petits soins avec lui !