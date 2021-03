Jigme Khesar et Jetsun Pema du Bhoutan : magnifiques photos avec leurs fils, qui ont bien grandi !

Le petit prince a bien grandi ! Le 19 mars 2021, le roi et la reine du Bhoutan ont fêté le premier anniversaire de leur deuxième enfant : Jigme Ugyen Wangchuck ou Gyalsey ("prince") Ugyen Wangchuck. Sur Instagram, plusieurs nouvelles photos de famille ont été dévoilées. L'occasion de découvrir la jolie complicité qui lie déjà le petit garçon à son grand frère, le prince Jigme Namgyel Wangchuck (5 ans).

En tenues traditionnelles, Jigme Khesar et son épouse Jetsun Pema ont pris la pose avec leurs deux garçons dans le jardin fleuri du palais Lingkana de Thimphu, la capitale du royaume himalayen. Seul, puis accompagné de son frère et de ses parents, l'adorable Gyalsey Ugyen Wangchuck est déjà à l'aise devant l'objectif, alternant grand sourire, moue concentrée et pose de biais maîtrisée. De son côté, la reine Jetsun Pema apparaît radieuse en tenue rose, parfaitement assortie aux arbres florissants.

"Avec le peuple bhoutanais, nous offrons nos prières et nos voeux pour le bonheur et le bien-être durables de son Altesse Royale Gyalsey Ugyen Wangchuck", a-t-il notamment été écrit sur le compte Instagram de la souveraine de 30 ans.