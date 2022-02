Jill (Star Academy) victime d'une nouvelle fausse couche : "Ça a été très compliqué"

Jill Vandermeulen s'est confiée comme jamais dans une vidéo postée sur YouTube, le 30 janvier 2022. L'ancienne candidate de la Star Academy (saison 5 en 2005) a répondu à des questions sur sa vie privée, l'occasion pour elle de confirmer qu'elle a fait une nouvelle fausse couche récemment.

L'année 2021 a été bien remplie pour Jill Vandermeulen. Pour commencer, son compagnon Simon Gérard et elle ont déménagé et ont dû faire des travaux dans leur nouvelle maison. Elle a aussi créé son agenda. Et personnellement, elle a vécu une épreuve douloureuse l'été dernier : une fausse couche. Un triste événement qu'elle avait partagé avec sa communauté sur Instagram, à travers un message bouleversant. "Mon monde s'écroule autour de moi. Sous le choc, j'ai l'impression que les minutes durent une éternité et je ne dis mot. Et puis je craque, je panique, je fond en larmes toujours nue sur cette table avec ce satané masque sur ma bouche qui m'empêche de respirer entre chaque sanglot", écrivait-elle notamment. C'est donc physiquement et émotionnellement fatiguée que la jolie Belge de 34 ans a terminé l'année 2021.

Et début 2022 n'était guère plus réjouissante pour Jill et son cher et tendre, comme elle l'a expliqué dans sa vidéo YouTube. "On a terminé l'année sur une note qui était extrêmement positive puisque j'ai découvert au mois de décembre que j'étais enceinte. Donc c'était le cadeau de Noël le plus formidable et ça venait clôturer l'année 2021 d'une manière exceptionnelle. Malheureusement 2022 n'a pas commencé comme on l'aurait souhaité. J'ai à nouveau perdu notre bébé donc ça a été très compliqué", a-t-elle avoué.

Place au calme

Malgré tout, Jill Vandermeulen ne fait pas une croix sur son envie de donner la vie une nouvelle fois. Elle continue donc à faire attention à son hygiène de vie et son alimentation. Elle essaie par exemple de boire au moins 1,5 litres d'eau et prend des compléments alimentaires spécialisés. "J'essaye de bien dormir et d'avoir des moments de calme", a-t-elle ajouté. Elle pratique notamment le yoga et la méditation afin de réduire son stress. Espérons pour elle que cette année lui permettra de réaliser son rêve d'agrandir sa famille.

Pour rappel, elle est déjà l'heureuse maman de Bella (11 ans). Elle s'est vite séparée du papa puisqu'il n'était pas présent lors de l'accouchement, comme elle l'explique dans la vidéo. C'est sa maman qui était à ses côtés pour la soutenir. James (9 ans) et Jude (7 ans), sont également nés d'une précédente relation.

Jill avait déjà évoqué sa deuxième fausse couche en story Instagram, le 17 janvier dernier. Elle avait posté une photo d'elle à l'hôpital, en blouse, sur un lit. "Info importante. En cas de perte de votre grossesse, si la fausse couche n'est pas spontanée, vous pouvez (en Belgique) demander un curetage à votre gynécologue. Ici, l'option m'a de suite été proposée. Il s'agit certes d'une hospitalisation avec anesthésie générale, donc pas facile, mais une analyse de l'embryon pourra être faite afin d'obtenir des réponses. Pour vivre le deuil plus sereinement et surtout pour prendre des mesures médicales par la suite, c'est une option qui a des avantages. Si vous êtes un jour dans cette situation (ce que je ne souhaite à personne), discutez en directement avec votre médecin", avait-elle conseillé.