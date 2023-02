Jimmy Mohamed (Magazine de la santé) : Quand sa femme interrompt sa vidéo et se moque de lui

Médecin généraliste de profession, Jimmy Mohamed a été chroniqueur radio sur RMC puis consultant dans l'émission Les Grandes Gueules. En 2018, il franchit le cap de la télévision et intègre la bande à Cyril Hanouna sur C8. Mais en parallèle, il reste médecin et intervient régulièrement dans le Magazine de la santé auprès de Marina Carrère d'Encausse. S'il passe ses journées à délivrer des conseils santé, n'espérez pas l'entendre parler de sa vie privée... En effet, à ce sujet le médecin est on ne peut plus silencieux, même si l'on sait déjà qu'il est marié et père de plusieurs enfants.

Très actif sur les réseaux sociaux, le docteur Jimmy Mohamed se garde pourtant bien d'exposer sa famille. Lorsqu'il fait une vidéo, le médecin prend soin de s'isoler seul dans une pièce afin qu'aucune information concernant sa vie privée ne puisse filtrer. Le 15 décembre 2022 pourtant, alors qu'il expliquait le fonctionnement du coup de froid, sa femme s'est un peu lâchée. "Je voulais m'excuser parce que pendant toutes ces années, nous les docteurs on a dit qu'on ne pouvait pas attraper froid, or c'est faux, le coup de froid existe véritablement. Alors évidemment on va toujours tomber malade à cause d'un virus mais le froid nous rend vraiment plus fragiles", a commencé par expliquer le médecin avant d'être interrompu par son épouse. "Je te l'avais dis !!!", a-t-elle fièrement crié depuis une autre pièce, faisant ainsi rire le docteur et ses enfants qu'on entendait au loin.