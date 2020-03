Jo-Wilfried Tsonga : Adorable photo inédite de son fils Sugar pour ses 3 ans

Parce que la naissance de Sugar était intervenue plus tôt que prévue, Jo-Wilfried Tsonga avait dû annoncer son forfait aux Masters 1000 de Miami et n'avait pas pu participer aux quarts de finale de la Coupe David qui avait opposé l'Angleterre à la France.

Un an et demi après l'arrivée de leur fils, Jo-Wilfried Tsonga et Noura se sont mariés. Le couple a célébré son union dans un magnifique château classé au guide Michelin situé dans le Beaujolais, en présence de plusieurs membres de l'équipe de Coupe Davis, dont Lucas Pouille qui s'est marié un an plus tard.