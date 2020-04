Joann Sfar : Papa à 48 ans, il dévoile la première photo de son bébé

Joann Sfar est papa ! Le dessinateur de 48 ans a accueilli un petit garçon prénommé Ilyusha. Sa compagne, l'actrice Louise Lacoste, et le bébé se portent bien. Déjà papa de deux enfants, issus de son union avec sa première femme Sandrina Jardel, l'illustrateur a eu ainsi la joie de devenir père pour la troisième fois.

Sur Instagram, il publiait la première photo de son bébé le 1er avril 2020. En légende, il écrivait : "Aspirine (la star de ses BD) vous prie de lui pardonner l'absence de dessins d'aujourd'hui. Elle assistait à la naissance d' Ilyusha Sfar Lacoste. Dès demain on donne des crayons au bébé pour qu'il dessine un peu. Louise et moi vous remercions pour les messages qui affluent. On a hâte d'être tous réunis. Et Aspirine revient demain".

C'est beau ce qu'on vit

Très discret sur son idylle, le romancier et réalisateur français acceptait d'en dire un peu plus sur son histoire d'amour en août 2016 au Journal Du Dimanche à l'occasion de la sortie du septième tome de sa série Le Chat du rabbin. Très heureux, il racontait : "Depuis un an et demi, je suis de nouveau rangé, très amoureux d'une fille qui se prénomme Louise (...) Je n'ai pas cherché une femme plus jeune."

Un coup de foudre réciproque qui a donné du baume au coeur au dessinateur qui sortait tout juste d'une relation brève mais toxique avec une manipulatrice. Confiant et serein, il confiait : "Ce qu'il y a de joli dans cette histoire, c'est que je ne l'avais pas prévue. La morale, je m'en fous mais l'esthétique est très importante à mes yeux. Se lever le matin et se dire que c'est beau ce qu'on vit."