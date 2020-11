Joe Biden s'est fracturé le pied : mauvaise chute... et botte orthopédique pour la Maison Blanche

C'est ce qui s'appelle partir du mauvais pied... Samedi 28 novembre 2020, Joe Biden a fait une mauvaise chute alors qu'il jouait avec un de ses deux chiens, un berger allemand baptisé Major. Alors qu'il était chez lui, dans le Delaware, l'Américain de 78 ans a glissé et s'est fait une fracture du pied droit, comme son équipe a pu le confirmer dimanche, en citant le diagnostic d'un médecin à la suite d'un scanner.

Comme l'a précisé l'AFP, le médecin personnel du président élu des Etats-Unis avait initialement parlé d'une "entorse du pied droit", sans "fracture évidente". Il avait ajouté que Joe Biden passerait un scanner pour évaluer précisément l'état de la blessure. Le scan a "confirmé des fissures (...) au milieu du pied", a précisé ultérieurement le médecin dans un autre communiqué, publié par les services de presse du démocrate. Il a ajouté que le président élu "devra vraisemblablement porter une botte orthopédique pendant plusieurs semaines". Etonnement, le président sortant Donald Trump a commenté la mésaventure de son adversaire sur Twitter en adressant un "Rétablis-toi bien" au démocrate...

Pourvu que Joe Biden n'ait pas à porter sa botte orthopédique le 20 janvier 2021, jour où il prêtera serment et deviendra le président le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis. L'ancien vice-président de Barack Obama et son épouse, Jill Biden, s'installeront ensuite à la Maison Blanche avec leurs deux bergers allemands : Champ, dans la famille Biden depuis 2008, et Major, adopté en 2018 dans un refuge. Pour la première fois, un chien adopté aura son panier à Washington. Le couple prévoit également d'adopter un chat.