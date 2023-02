JoeyStarr, papa fier : Son fils Matisse (17 ans) est promis à un très bel avenir dans... le football !

Les chiens ne font pas des chats et visiblement, le talent s'est transmis entre JoeyStarr et son fils, Matisse. Il faut dire qu'avec un père pareil, tout semble possible dans la vie. Après avoir connu le succès comme rappeur dans les années 90 et 2000, l'artiste de 55 ans est désormais un comédien à succès, qui enchaîne les productions, sans oublier son amour pour la musique. Ce que l'on savait moins, c'est que le natif de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) est un amoureux de sport et de football en particulier. Une passion qu'il a visiblement transmise à son fils, qui est en train de se construire une belle carrière.

Loin de la capitale où vit son père, le jeune Matisse est en train de faire ses classes dans l'un des clubs historiques du football français, l'AJ Auxerre. Une formation longtemps entraînée par le célèbre Guy Roux et qui a vu passer des stars comme Laurent Blanc, Éric Cantona ou encore Djibril Cissé. Le fils de JoeyStarr, qu'il a eu avec son ex, Leïla Sy, joue encore avec les espoirs du club et le 19 février dernier, il s'est offert une performance de choix. En Coupe Gambardella, une compétition prestigieuse pour les jeunes joueurs en devenir, celui qui évolue au poste de gardien de but, celui qui a été "énorme" comme l'indique son club, a permis à son équipe de se qualifier. Auteur de deux arrêts lors de la séance de tirs au but, le fils de l'artiste a été essentiel pour son équipe. De quoi ravir l'ex de Maïwenn, qui n'a pas hésité à repartager la bonne nouvelle dans sa story, sur Instagram (qui est à retrouver dans le diaporama).