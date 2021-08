John Corbett marié : le beau Aidan de Sex And The City a épousé Bo Derek

"Mariage plus vieux, mariage heureux !", dit le dicton ! Bo Derek et son compagnon John Corbett l'ont appliqué. Le couple s'est uni dans le plus grand secret, après 18 ans d'amour.

C'est John Corbett qui a annoncé l'heureuse nouvelle ! L'acteur de 60 ans et ancien héros de la série Sex And The City (qui interprétait le personnage d'Aidan) était invité dans l'émission The Talk et a révélé que Bo Derek et lui s'étaient secrètement mariés... en 2020 !

"Jerry, j'arrive pas à croire que j'ai oublié de te dire que nous nous sommes mariés vers Noël. Bo et moi nous sommes mariés !, a confié John Corbett à son ami Jerry O'Connell, co-animateur de l'émission The Talk. Et c'est probablement la première fois [qu'on en parle publiquement, NDLR], tu sais que nous sommes des gens très secrets. Nous n'avons pas fait d'annonce. Tous nos amis et notre famille le savaient."

John Corbett porte désormais une alliance à l'annulaire gauche. Le bijou est à son image : discret !