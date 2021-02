John Travolta et sa fille Ella reproduisent la chorégraphie de Grease, 42 ans après la sortie du film !

Ce moment de partage entre père et fille fait plaisir à voir. Ces derniers mois n'ont été faciles ni pour l'un ni pour l'autre. Comme vous le savez, Kelly Preston, l'épouse du comédien, est morte le dimanche 12 juillet 2020, laissant un trou béant dans le coeur de chaque membre de sa famille. Et depuis le drame, John Travolta s'est peu exprimé. Le 13 octobre dernier, il partageait simplement son émotion en se souvenant qu'elle aurait fêté ses 58 ans. Il a donc publié, sur son compte Instagram, une photographie de leur mariage - qui a eu lieu le 5 septembre 1991 à l'Hôtel de Crillon, à Paris, puis une semaine plus tard, à Daytona Beach en Floride - accolée à un souvenir de l'union de ses parents à lui.

"Joyeux anniversaire chérie, écrivait-il. J'ai trouvé cette photo du mariage de ma mère et mon père. C'était sympa de voir la nôtre à côté du leur. Tout mon amour, John." Difficile, pour l'acteur de 66 ans, de passer à autre chose. D'autant que John Travolta ne vit pas là son premier deuil. Son fils aîné, Jett, atteint d'autisme et de la maladie de Kawasaki, est mort d'une crise d'épilepsie en 2009, en vacances aux Bahamas. Il peut heureusement compter sur Benjamin, son petit dernier, ainsi que sur Ella, comme en témoigne la publicité qu'ils ont tourné ensemble, alors que le comédien avait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses...