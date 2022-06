Johnny Depp dévoile un nouveau projet bien mystérieux...

Johnny Depp est reboosté comme jamais après sa victoire judiciaire contre son ex compagne Amber Heard. Une mystérieuse publication sur Instagram le prouve et montre qu'il pourrait bien annoncer son prochain projet !

De nouveau sur la vague depuis le verdict du procès en diffamation contre son ancienne épouse Amber Heard, Johnny Depp prépare désormais la suite de sa carrière. Ce jeudi, la star a posté une photo d'Hedy Lamarr, comédienne connue et reconnue pour sa beauté et ses collaborations avec les plus grands réalisateurs (King Vidor, Jack Conway, Victor Fleming, Jacques Tourneur, Marc Allégret, Cecil B. DeMille ou Clarence Brown) dans les années 1940. Un nouveau teaser bien intriguant de l'artiste qui a accompagné le tout d'un "bientôt", tout aussi mystérieux.

De quoi attiser la curiosité des 25 millions de followers de l'interprète de Jack Sparrow. D'après les commentaires, il s'agirait d'une chanson ou d'un album qui pourrait être publié très prochainement. Visiblement bien informé, le photographe Greg William a ainsi lâché dans les commentaires : "Hâte d'entendre cette musique". Un peu plus loin, c'est la chanteuse Besa qui vend la mèche : "Elle est magnifique. Le son le sera aussi ! Belle sortie, je te souhaite le meilleur, la vie te le dois. Ton âme est belle au-delà de toute description, ta noblesse, ta gentillesse, ton sens artistique et ton génie sont touchants et dépassent ce monde." De quoi mettre fin au suspense. Reste plus qu'à connaître la date de sortie.