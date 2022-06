Johnny Depp fait son retour dans un lieu mythique... après en avoir été chassé !

Il est de retour aux affaires ! Apres un procès houleux où il a été condamné à verser 2 millions de dollars à son ex femme Amber Heard mais a surtout gagné 14 millions et a réussi à prouver que cette dernière avait menti en l'accusant de violences conjugales, Johnny Depp retrouve peu à peu son aura d'en temps. Au point que son personnage de pirate a fait son retour symbolique dans un fameux parc d'attraction parisien.

Après avoir été la cible d'accusations de violence conjugales, la carrière de Johnny Depp avait pris un tournant dramatique. La star qui enchante le monde depuis les années 1980 avait peu à peu perdu de sa superbe et s'était vu écarté successivement de deux saga phares. Tout d'abord Les animaux fantastiques tiré de l'univers Harry Potter, dans laquelle il a été remplacé par Mads Mikkelsen . Mais c'est surtout son départ de Pirates des Caraïbes et son abandon de son personnage iconique de Jack Sparrow qui va donner le coup de grâce d'une carrière qui battait de l'aile. Seulement voilà, Johnny Depp est sur le chemin de la rédemption. Sorti (relativement) vainqueur de son procès contre Amber Heard, l'ex de Vanessa Paradis se refait peu à peu une image. Et c'est du côté de Disneyland Paris que la tendance se fait sentir. C'est le Daily Mail qui a révélé que le visage de Jack Sparrow avait été projeté en géant sur le fameux château du parc dans la soirée de samedi dernier. De quoi envisager un retour du capitaine à l'écran ? L'avenir nous le dira.

Pour rappel, les relations entre Disney et Johnny Depp se sont largement tendues depuis les accusations d'Amber Heard. Encore vexé d'avoir été écarté des suites de la série, l'acteur ne tient pas vraiment à retravailler avec ses anciens collaborateurs. En témoigne sa réplique implacable. "Rien sur cette terre", pas même "300 millions de dollars et un million d'alpagas" ne le ferait reprendre le travail avec la célèbre firme américaine, déclarait-il.