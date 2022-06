Johnny Depp : Une célèbre ex à lui en dépression après leur rupture ? Ses confidences cash

Ce mardi 28 juin, Winona Ryder, l'une des anciennes compagnes de Johnny Depp a décidé de se confier dans le magazine Harper's BAZAAR sur la façon dont elle a vécu leur rupture. L'actrice de la série Stranger Things, qui avait accusé Mel Gibson d'homophobie et d'antisémitisme, a notamment raconté avoir traversé une période très difficile après cette séparation, estimant qu'une "partie de sa vie était terminée".

Leur histoire avait débuté aux alentours de 1989, deux mois après leur première rencontre lors de l'avant-première du long-métrage Great Balls on Fire !. Très amoureux, ils se sont rapidement fiancés et Johnny Depp s'était fait tatouer "Winona Forever" sur le bras. Un tatouage qu'il a modifié depuis puisque le couple s'est séparé en 1993 après environ quatre ans de relation.

"Je ne prenais pas soin de moi"

Une rupture difficile à encaisser pour l'actrice qui a demandé de l'aide à Michelle Pfeiffer, sa partenaire sur Le Temps de l'innocence, un film tourné quelques jours après la rupture. "Je me souviens que Michelle m'a dit 'Ça va passer', mais que je ne pouvais pas l'entendre" a-t-elle déclaré. Elle révèle notamment avoir dû consulter un thérapeute afin de sortir la tête de l'eau : "Il m'a suggéré de m'imaginer plus jeune et d'être plus gentille avec cette version de moi".

Mais le mal-être était assez profond puisque Winona Ryder a comparé son état de l'époque à celui du personnage Susanna Kaysen qu'elle incarnait dans Une vie volée et qui avait intégré un hôpital psychiatrique après avoir fait une tentative de suicide. "Je me souviens avoir joué ce personnage qui finit par être torturé dans une prison chilienne. Je regardais ces faux bleus et ces fausses coupures sur mon visage lors du tournage (...) Je me souviens m'être regardée et m'être dit 'Voilà ce que je me fais à l'intérieur' Parce que je ne prenais pas soin de moi" a t-elle lâché.

Depuis, tout semble être rentré dans l'ordre pour l'Américaine de 50 ans qui partage sa vie avec le modéliste Scott Mackinlay Hahn depuis plus de dix ans. De son côté, Johnny Depp se remet tout juste de son procès avec son ex Amber Heard, s'engageant depuis à "aller de l'avant". Winona Ryder s'était d'ailleurs exprimée en 2016 dans les colonnes du Times sur cette relation entre son ex et l'actrice originaire du Texas.