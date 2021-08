Johnny Hallyday : Le paparazzi star Daniel Angeli dévoile des anecdotes inconnues sur la star

Il y a des vies hors du commun et Daniel Angeli fait partie de ceux qui ont eu la chance d'en vivre une. Pionnier parmi les paparazzi, l'homme de 77 ans aujourd'hui a tout connu. Il a fait partie des premiers à suivre et traquer les stars un peu partout, de Gstaad en Suisse jusqu'à Saint-Tropez, à l'affût de la moindre photo. Une vie bien remplie et truffée d'anecdotes pour celui qui s'expose à la Grande Arche de la Défense du 7 Août au 30 janvier 2022. Grand ami d'Yves Rénier, le paparazzi a également entretenu une amitié sincère avec Johnny Hallyday.

Très proche du Taulier, Daniel Angeli va même aller jusqu'à organiser une fausse paparazzade à l'île Maurice. "J'avais monté une fausse planque dans un jacuzzi avec Johnny et Laeticia. Ils s'embrassaient, Johnny la sortait de l'eau. D'un coup Jojo hurle en se marrant : 'Ce n'est pas des photos de paparazzi !' 'Pourquoi ?' lui dis-je. 'Parce que je te vois !'", raconte-t-il dans le dernier numéro de Paris Match sorti ce jeudi 5 août.

Pendant les concerts, il me cherchait tout le temps. Il arrivait à me trouver parmi la foule

Souvent en compagnie du père de Jade et Joy, Daniel Angeli avoue qu'il poursuivait son boulot même lorsqu'ils étaient ensemble. "Pendant les concerts, il me cherchait tout le temps. (...) Il arrivait à me trouver parmi la foule", se souvient le paparazzi qui a rencontré Johnny à Gstaad. "J'avais 53 ans et je ne l'ai plus quitté pendant vingt ans. (...) On partageait tout. Nos femmes et nos enfants étaient amis. Il a acheté un chalet à Gstaad pour venir me voir pendant la saison", dévoile-t-il.

Au moment de l'adoption de la petite Jade, Daniel Angeli va virer la somme de 150 000 euros sur le compte de Johnny, "tirés de la vente des images exclusives", raconte-t-il. Un geste qui va toucher le chanteur décédé en décembre 2017. "Lui, plus tard, a voulu m'acheter une maison à Marnes-la-Coquette. J'ai eu une vie extraordinaire avec lui. On sautait d'un avion à l'autre. On mangeait aux plus grandes tables de France", se remémore le paparazzi star.

Amis pendant des années, leurs chemins vont se séparer en 2010. "Notre histoire avait commencé en Suisse grâce à nos femmes, elle s'est terminée à cause d'une embrouille entre elles", conclut-il.