JoJo, ce régime forcé par son label à l'adolescence : "Injections coupe-faim..."

Dans une interview à Uproxx publiée sur YouTube le 24 février 2014, JoJo revient sur ses débuts. Elle y révèle qu'elle a été contrainte de suivre un régime à 500 calories par jour lorsqu'elle avait 18 ans. Après avoir connu son premier succès avec Leave (Get Out) à seulement 13 ans, l'artiste américaine a tout fait pour continuer à produire des tubes, y compris mettre sa santé en danger.

Désormais âgée de 29 ans, JoJo explique aujourd'hui que son label, Background Records, ne voulait pas sortir ses chansons à cause "de [son] physique." "Quand j'avais 18 ans, je me rappelle m'être assise au fond du bureau, et le président du label disait : "On veut juste que tu sois la plus saine possible"", se rappelle-t-elle. JoJo explique qu'elle savait qu'elle était déjà en bonne santé, mais elle n'en a pas moins été restreinte à un régime de 500 calories par jour. Une femme active de cet âge-là devrait consommer environ 2000 calories journalières.

Nutritionniste et injections coupe-faim

"Je me disais que j'étais déjà ce à quoi une fille en bonne santé devrait ressembler. Je leur ai dit : "Je ressemble à une femme qui mange sainement et qui reste active. Je ne crois pas que ce soit à propos de ma santé. Je pense que vous voulez que je maigrisse beaucoup", raconte JoJo à Uproxx. Après une courte discussion avec le label, la jeune femme a tout de même écopé de ce régime dangereux. "Je me suis retrouvée avec une nutritionniste qui m'a donné un régime à 500 calories par jour. On me faisait des injections qui coupent la sensation de faim", a-t-elle appris.

"J'avais besoin d'être ivre pour me sentir bien"

JoJo s'est alors retrouvée coincée. Elle devait perdre du poids si elle voulait que sa musique soit enfin diffusée. "Je me disais : "Montrons-leur à quel point je peux être mince, peut-être qu'ils publieront mon album. Peut-être que je suis si dégoûtante que personne ne veut me voir dans un clip." C'est vraiment ce que je pensais", poursuit l'interprète de Too Little, Too Late.

Un procédé malheureusement trop répandu dans l'industrie musicale, surtout chez les femmes. JoJo s'estime chanceuse de ne pas avoir développé de trouble du comportement alimentaire, mais elle a tout de même souffert du sentiment de rejet. "Je me suis laissé dériver, à boire et à embrasser n'importe qui pour avoir de l'affection et me sentir belle. Il y a des nuits où je rentrais en titubant des clubs, je ne me rappelais plus de rien. J'avais besoin d'être ivre pour me sentir bien", a-t-elle déploré.

Aujourd'hui redevenue sobre, JoJo a rompu son contrat avec Background Records en 2014, après une intense bataille judiciaire. Il produisait des artistes comme Timbaland, Aaliyah ou encore Toni Braxton.