José Garcia et Juan Arbelaez réunis dans le nouveau Disney : "Encanto", un hymne à la Colombie !

Pour leur traditionnel dessin animé de fin d'année, les studios Disney ont choisi d'en mettre plein des yeux aux spectateurs avec un nouveau film haut en couleur ! Le 24 novembre 2021, le long-métrage Encanto, la fantastique famille Madrigal est sorti au cinéma. Quelques jours plus tôt à Paris, les comédiens et chanteurs qui ont prêté leurs voix aux différents personnages étaient réunis au Grand Rex pour une joyeuse avant-première.

Pour ses débuts au cinéma, en tant que doublure voix, Juan Arbelaez a pu compter sur le soutien de son épouse Laury Thilleman. Pour ce nouveau film Disney célébrant la vie d'une famille magique dans le cadre luxuriant qu'offre la Colombie, le chef cuisinier colombien a volontiers prêté sa voix à l'un des personnages : celui d'Agustin, un personnage "maladroit, gentil et bienveillant", comme il a pu l'expliquer au micro de Purepeople.com. "Un petit rôle, mais que j'ai adoré faire."

Après avoir déjà prêté sa voix au personnage de Mushu dans le film Mulan (en 1998), José Garcia a retrouvé les studios Disney pour donner vie cette fois-ci à un sombre personnage appelé Bruno... "C'est quelqu'un qui fait des prophéties et qui est toujours plutôt assez juste", le comédien a-t-il expliqué lors de l'avant-première. Pour l'acteur de 55 ans, ce dessin animé "est un hymne à la Colombie", pays qu'il adore. "Je retrouve là-dedans tout ce que j'aime. On sent une énergie latine qui m'est très proche."