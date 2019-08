Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin : "After : Chapitre 1" sort en DVD

Quatre mois après sa sortie en salles, le DVD d'After : Chapitre 1 sort en DVD en France ce 21 août 2019. L'occasion pour les fans d'Anna Todd et ses romans de revoir cette histoire d'amour adolescente portée sur grand écran par l'Américaine Jenny Gage. De quoi patienter en attendant le second volet de la saga, After : Chapitre 2, dont la sortie est attendue pour 2020.

Pour rappel, After : Chapitre 1 raconte l'histoire de Tessa (interprétée par l'Australienne Josephine Langford), promise à un avenir tout tracé depuis son plus jeune âge : une vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de toujours. Jusqu'à sa rencontre avec Hardin (joué par le Britannique Hero Fiennes-Tiffin) à son arrivée à l'université. Grossier, provocateur, cruel, c'est le garçon le plus détestable qu'elle ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire perdre tout contrôle...