Josiane Balasko avait un demi-frère caché : "Dans toutes les familles, il y a des secrets"

Elle nous aura fait rire pendant plusieurs décennies au sein de la mythique troupe du Splendid puis au cours d'une brillante carrière d'actrice. Josiane Balasko, 71 ans, est l'une des actrices françaises les plus populaires et drôles du paysage cinématographique français. Un talent que vous pourrez retrouver ce soir sur France 3 dans le film Un crime au paradis où elle partage l'affiche avec Jacques Villeret et André Dussollier.

Si sa carrière est connue de tous, la mère de Marilou Berry a longtemps gardé pour elle un lourd secret de famille. Fille d'un père croate, Josiane Balasko a grandi dans un milieu modeste entre Paris et sa banlieue. Malheureusement pour la mère de Rudy, son père va mourir des suites d'un cancer du poumon alors qu'elle est adolescente. Une bien triste nouvelle, mais dans son malheur, elle va apprendre qu'elle a un demi-frère dont elle ne soupçonnait jusqu'alors pas l'existence. "J'étais très contente. Je l'ai appris à la mort de mon père, j'avais 14 ans. Ce frère était beaucoup plus âgé que moi, mais quand la fratrie s'agrandit, c'est plutôt réconfortant. Dans toutes les familles, il y a des secrets. Chez nous, tout le monde était au courant, sauf les enfants", confie-t-elle dans une interview pour le magazine Notre temps.

Il a été comme un père de remplacement jusqu'à sa disparition, il y a quelques années

C'est finalement la maladie de son père qui aura permis à la compagne de George Aguilar d'avoir connaissance de ce frère jusqu'ici inconnu et qui va vite prendre une place importante dans sa vie. "Mon père allait mourir d'un cancer des poumons, qu'on soignait très mal à l'époque. Ma mère a décidé d'appeler en urgence ce fils resté là-bas et dont tout le monde connaissait l'existence, excepté, bien sûr, mon frère et moi. (...) Il a été comme un père de remplacement jusqu'à sa disparition, il y a quelques années", explique-t-elle dans Paris Match en 2016.

