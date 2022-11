Joyce Jonathan et Thomas Hollande toujours en bons termes ? Cette phase de la chanteuse qui ne trompe pas

Réussir sa rupture, ce n'est pas donné à tout le monde. Joyce Jonathan, par exemple, a été en couple pendant deux ans avec Thomas Hollande, de 2012 jusqu'à l'été 2014... et ces deux-là sont parvenus, semble-t-il, à conserver une relation parfaitement saine. De l'eau a coulé sous les ponts et chacun a refait sa vie, bien sûr, mais on sait par exemple qu'il y a quelques années, les ex aimaient à se retrouver pour prendre un café ou un dîner. C'est ce que confiait la chanteuse de 33 ans sur le plateau de l'émission Thé ou Café, sur France 2.

Aujourd'hui, on a une relation très saine

"Quand il n'y pas eu de tromperie ou de manque de respect, c'est possible", soulevait-elle. Effectivement. Selon les informations d'Ici Paris, leur amour se serait peu à peu éteint à cause de leurs carrières professionnelles très prenantes. Mais aucune infidélité, d'une quelconque sorte, n'était entrée en ligne de mire. "Le temps a fait son oeuvre, précisait Joyce Jonathan à Catherine Ceylac. Thomas et moi, nous sommes restés amis. Aujourd'hui, on a une relation très saine. J'apprécie ses qualités humaines, j'aime ce qu'il est. Je suis heureuse de l'avoir dans mon entourage."

Thomas Hollande est désormais marié à la journaliste Emilie Broussouloux, avec qui il a eu deux enfants : Jeanne, en juin 2019 et Noé, en janvier 2021. Joyce Jonathan, de son côté, est également heureuse en ménage puisqu'elle a vécu un véritable coup de foudre pour son compagnon corse, Martial Paoli, et qu'ils ont accueilli ensemble une petite Ghjulia en novembre 2020. Pour autant, la rupture qu'elle a vécue avec le fils de Ségolène Royal et François Hollande n'a pas été facile à gérer, à bien des niveaux. "C'était au lancement de mon deuxième album, donc je ne savais pas si les gens s'intéressaient à ma musique ou à mon couple, racontait-elle à Closer. Et c'est super dur en plus quand tu fais ce métier car tu as plein de moments où tu te sens nulle, pourrie, tu n'as pas du tout confiance en toi et, qu'en plus, tu débarques en interview et on ne te parle pas de toi..."