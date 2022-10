"La crèche en grève ça a du bon" : Joyce Jonathan profite sa fille Ghjulia, qui a bien grandi !

C'est extraordinaire d'être maman

C'est en juin 2020 que Joyce Jonathan a annoncé être enceinte de sa fille Ghjulia qui est née le 2 novembre 2020. Dans une interview accordée à Gala en mai dernier pour la sortie de son nouvel album en deux parties, Les p'tites jolies choses et Toi et Moi, la jeune femme de 32 ans était revenue sur sa grossesse : "J'ai adoré être enceinte. Je pense que c'est un moment où je me suis totalement réconciliée avec mon corps. J'étais en pleine harmonie, je me sentais hyper bien enceinte (...) L'accouchement s'est quand même très bien passé et puis c'est extraordinaire d'être maman." L'ex de Gabriel Attal avait également fait part de son mea culpa vis-à-vis de son absence auprès de sa fille : "Je culpabilise de ne pas trop être là, mais je ne fais pas tellement de trucs en dehors de la musique qui est ce moment très prenante. Je ne passe pas toutes mes soirées entre copines donc, si ça m'arrive, je culpabilise grave parce que je me dis que c'est le moment où j'aurais pu être avec elle alors que j'ai travaillé toute la semaine. Mais le fait d'être maman repousse les limites de nos émotions : l'amour est démultiplié, l'inquiétude aussi, le stress aussi. En même temps, ça nous fait relativiser sur tous les autres aspects de la vie."