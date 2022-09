Emilie Broussouloux séparée de ses enfants : la femme de Thomas Hollande se console comme elle peut

Le 8 septembre 2022 restera une (triste) date historique. Ce jour-là, la reine Elizabeth II est morte à l'âge de 96 ans, à Balmoral, dans les Highlands écossais. Un drame couvert par les médias du monde entier. Et nombreux sont ceux à avoir envoyé des journalistes sur place. C'est le cas de LCI qui a mobilisé Emilie Broussouloux, qui travaille pour la chaîne depuis juin dernier, en Ecosse après l'annonce du décès. Depuis, l'épouse de Thomas Hollande n'est pas rentrée en France et est ainsi séparée de ses enfants Jeanne et Noé (3 ans et 1 an). Fort heureusement, elle peut toujours entretenir le lien avec eux comme elle l'a dévoilé en story Instagram, le 14 septembre.

Après avoir passé plusieurs jours en Ecosse, c'est à Londres qu'Emilie Broussouloux a posé ses valises mercredi pour continuer à couvrir l'actualité concernant Elizabeth II. Toute la famille royale était réunie à Westminster Hall pour saluer le cercueil de la souveraine. Un moment très émouvant, au cours duquel Lady Gabriella Windsor a été victime d'un malaise. Une fois la journée terminée, la belle brune de 31 ans a passé un moment en famille... à distance.

En effet, Emilie Broussouloux a contacté un proche - on suppose qu'il s'agit de son époux Thomas Hollande en FaceTime - comme les internautes ont pu le voir sur Instagram. Ainsi, elle a pu échanger avec sa petite Jeanne tout d'abord comme en témoigne une capture d'écran sur laquelle on peut voir la journaliste en miniature et sa fille en gros plan, avec des coeurs à a place des yeux. "6e jour de tournage. Câlins à distance", peut-on lire en légende de la publication. C'est ensuite Noé qui est apparu en photo. Au moment de l'appel, le petit garçon était dans son bain. On peut admirer sa mine réjouie en voyant sa maman à travers le téléphone. "Rechargement des batteries", est-il écrit.

Emilie Broussouloux sera encore séparée de sa famille durant quelques jours puisque les obsèques auront lieu le lundi 19 septembre, à l'Abbaye de Westminster. Merci FaceTime donc en attendant les belles retrouvailles !