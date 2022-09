Mort d'Elizabeth II : Un membre de la famille royale s'évanouit devant le cercueil, moment de panique !

C'est une cérémonie qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Alors que le cercueil de la reine Elizabeth II rejoignait ce mercredi Westminster Hall, où il sera exposé au public pendant quatre jours, la famille royale s'était réunie pour une courte messe après une procession dans les rues de Londres. Et devant les caméras du monde entier, certains ont paru fendre l'armure : Kate Middleton, notamment, a eu du mal à retenir ses larmes, pendant que le prince Harry a été vu en train de s'essuyer les yeux.

Mais c'est une de leurs cousines éloignées qui a visiblement été la plus touchée, comme le rapporte Hello !. Alors que le cercueil entrait dans la superbe salle de Westminster, Lady Gabriella Windsor a en effet été victime d'un malaise et a demandé de l'aide avant d'être évacuée par son mari, Thomas Kingston et sa mère, la princesse Michael de Kent.

La jeune femme n'a ensuite plus été vue derrière ses cousins, elle qui avait été placée avec son frère Frederick et sa belle-soeur, l'actrice Sophie Winkleman, au fond de la salle, derrière certains des petits-enfants de la reine dont Zara Phillips, Eugenie et Béatrice d'York ou encore les jeunes Louise et James de Wessex.

Un malaise que l'on comprend aisément. L'Anglaise de 41 ans a toujours été très proche de la souveraine, qui avait assisté à son mariage en 2019, et a dû être très touchée par son décès. Espérons seulement que cela ne lui arrive pas de nouveau pour les obsèques grandioses prévues ce lundi 19 septembre en présence de tous les chefs d'états du monde !

Fille du cousin germain de la reine Elizabeth II, Lady Gabriella Windsor est journaliste mais surtout une personnalité importante de la jet-set britannique. Très présente dans les événements mondains, elle avait fait le buzz en épousant Thomas Kingston : l'homme est en effet... l'ex de Pippa Middleton ! Celle-ci avait d'ailleurs assisté au mariage, peu rancunière, tout comme le prince Harry, à l'époque tout jeune papa du petit Archie.

Il faut dire que la jeune femme a refait sa vie : depuis 2016, elle partage la vie du financier James Matthews avec qui elle a trois enfants (Arthur, 3 ans et demi, Grace, 1 an et demi, et Rose, 3 mois). Celle-ci devrait également être présente aux obsèques pour soutenir sa soeur, qui semble effondrée depuis la mort de la reine Elizabeth II.