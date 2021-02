Joyce Jonathan maman : Tendre photo en plein allaitement avec bébé, elle fait une annonce

A 31 ans, Joyce Jonathan est l'heureuse maman d'une petite Ghjulia. Une fille née de ses amours avec son mystérieux compagnon et qui lui prend la plus grande partie de son temps. Mais pas question de lâcher son métier de chanteuse. Sur son compte Instagram, la star a posté une photo pour faire une promesse à ses fans.

Dimanche 21 février 2021, prenant la pose avec son bébé en plein allaitement - une pratique naturelle qu'elle a plusieurs fois eu l'occasion d'assumer en photo -, Joyce Jonathan écrit : "J'avoue je pouponne depuis 3 mois et demi, mais ça ne m'a pas empêché d'avancer à fond sur le nouvel album. J'ai été en studio d'enregistrement jusqu'à l'accouchement, et depuis on bosse sur les finitions, les arrangements, le choix des titres, hâte de vous en dire plus très bientôt !!!" De quoi ravir ses fans, elle qui a sorti son dernier disque, le quatrième, intitulé On en 2018. Ce dernier n'avait toutefois pas vraiment trouvé sa place dans les charts contrairement à ses précédents certifiés platine et or. Nul doute que la maternité lui aura donné quelques idées de chansons pour le prochain album...