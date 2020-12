Joyce Jonathan : Grande première pour Ghjulia, sa fille âgée de quelques semaines

Elle me rend patiente, follement aimante, et surtout, elle me rend maman

Sa vie a changé, pour toujours, il y a quelques semaines. Si elle préfère conserver l'anonymat du papa - on sait juste qu'il est Corse -, Joyce Jonathan n'hésite pas à déclarer tout son amour à sa Ghjulia sur les réseaux sociaux... bien qu'elle camoufle systématiquement son visage. "J'aime son odeur de petit biscuit, j'aime ses petits yeux qui s'entrouvrent et découvrent le monde, j'aime chaque petite parcelle et plissure de sa peau, et sa petite manucure de naissance, s'émerveillait-elle le jour des présentations officielles. Ses petits bruits aigus mignons, entre les pleurs bien sûr !!! Mais elle me rend patiente, follement aimante, et surtout, elle me rend maman." La chanteuse avait annoncé sa grossesse en juin dernier en musique. Une passion qu'elle peut enfin partager en famille aujourd'hui. La boucle est bouclée de la plus belle des manières...