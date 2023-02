Joyce Jonathan sublime en petite robe noire, face à Jean-Baptiste Guégan et sa femme Virginie

Il y aura de l'ambiance dans votre salon si vous regardez France 3, ce vendredi 3 février 2023. La chaîne diffuse un nouveau numéro de 300 Choeurs. Un numéro baptisé Le tour de France en chansons. Ainsi, les plus belles chansons de nos régions seront mises à l'honneur par des invités d'exception.

C'est une soirée festive qui sera proposée. Pour le premier numéro de l'année, la production a choisi de faire voyager un peu les téléspectateurs et le public à travers des chansons comme Belle-Île-en-Mer - Marie-Galante de Laurent Voulzy, La Montagne de Jean Ferrat, Le Loir-et-Cher de Michel Delpech, Les Corons de Pierre Bachelet, Made in Normandie de Stone et Charden, Le Sud de Nino Ferrer ou encore Toulouse de Claude Nougaro.

Pour l'occasion, de nombreux artistes ont été invités à interpréter ces chansons emblématiques. Joyce Jonathan, sublime en petite robe noire, a donné de la voix. Tout comme l'ancienne candidate de The Voice Anne-Sila, la Troupe Je vais t'aimer, Stone et son fils Baptiste Charden, Julie Zenatti, Anggun, Natasha St-Pier et Lisa Angèle. Ce n'est pas tout ! On pourra aussi entendre Jean-Baptiste Guéguan (qui a posé en coulisses avec sa femme Virginie), Didier Barbelivien et Elsa Esnoult, Vincent Niclo, Martial de l'ancien groupe culte Manau, Slimane, Claudio Capéo, Ycare et Zaz.

Les artistes ne chanteront pas seuls sur le plateau. Ils seront accompagnés des voix des plus beaux choeurs français dans des versions spécialement arrangées pour l'émission. Parmi les chorales, on retrouvera Le Choeur Ns World, Meet And Sing, Le Choeur Spectacul'art, Le Bagad Kemper, Le Choeur Du Studio International De Paris, Le Baga De Lann-Bihoué, L'académie Internationale De Comédie Musicale, Gospel Pour 100 Voix, Les Petits Écoliers Chantants De Bondy, Les Copains D'accords, Les Choeurs De France, Le Choeur C4, Sankofa Unit, Les Croches En Choeur, Aposiopée, Le Choeur Des Parisiennes, Le Choeur Éphémère, Le Choeur Symphonique De Paris ou Le Choeur International De Femmes De Paris...