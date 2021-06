Juan Branco placé en garde à vue : visé par une enquête pour viol, l'avocat est entendu par la police

Faisant l'objet d'une enquête pour viol depuis la fin avril, Juan Branco a été placé en garde à vue. Ce 1er juin 2021, un tweet affirmant que l'avocat franco-espagnol "a été arrêté" a d'abord été relayé à 9h40. Selon les informations du Parisien publiées dans la foulée, il s'agit plutôt d'une convocation par les policiers, qui a débouché sur une garde à vue, comme l'a finalement confirmé Yassine Bouzrou, l'avocat de Juan Branco.

Personnalité très médiatique, Juan Branco est au coeur d'une enquête pour viol après qu'une jeune femme de 20 ans a déposé une main courante à son encontre, le 29 avril dernier. Suite au témoignage de la plaignante, le parquet de Paris a confié une enquête pour des faits de "viol" à la direction de la police judiciaire. Celle qui, selon le Parisien, serait un mannequin très investi dans la lutte contre les maltraitantes animales, aurait pris contact avec l'avocat et activiste politique de 31 ans via la messagerie d'Instagram.

Dès la médiatisation de cette affaire, Juan Branco avait détaillé leur rencontre dans un long message posté sur Facebook et nié toute agression sexuelle. "Nous avons beaucoup hésité, j'avais envie d'elle, elle aussi, on se l'est dit, plusieurs fois, et à un moment, je lui ai demandé si elle voulait, et elle m'a dit oui, et nous avons fait ce que deux personnes en ces circonstances feraient", avait notamment écrit ce fervent défenseur des Gilets jaunes. "Nous avons passé la nuit collés, collés comme deux enfants, et le matin, alors que je devais assister à une réunion, je me suis levé. Elle l'a fait peu après, et juste avant que mon appel commence, elle m'a embrassé, sur le visage, sur les lèvres, m'a sourit, et est partie."

Sur le plateau de TPMP début mai, dans une ambiance tendue face à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs, il était revenu sur cette soirée et sa nuit avec la jeune femme dans son appartement parisien, réaffirmant qu'elle était pleinement consentante avant d'engager un rapport sexuel avec lui.

Juan Branco reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.