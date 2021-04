Juan Branco visé par une enquête viol : il contre-attaque et donne sa version

Une affaire judiciaire de plus pour Juan Branco, sauf que cette fois-ci, c'est sur le banc des accusés qu'il devrait comparaître. Le jeune avocat de 31 ans connu pour avoir pris la défense des gilets jaunes, de Piotr Pavlenski ou encore du youtubeur Marvel Fitness se retrouve au centre d'une bien sombre histoire.

Comme nous l'apprend Le Parisien aujourd'hui, une jeune femme de 20 ans s'est rendue au commissariat du 14ème arrondissement de Paris jeudi 29 avril pour y déposer une main courante visant Juan Branco. La plaignante indique avoir rencontré l'avocat le jour d'avant et son témoignage a amené le parquet de Paris à confier une enquête pour des faits de "viol" à la direction de la police judiciaire (DPJ).

Rencontre au Luxembourg, baisers puis direction l'appartement

Contacté par Le Parisien suite à ces révélations, Juan Branco a nié en bloc les accusations de la jeune femme. Il confirme néanmoins l'avoir rencontrée physiquement dans les allées du jardin du Luxembourg après avoir convenu d'un rendez-vous suite à une conversation écrite sur Instagram. Une rencontre qui se serait bien déroulée puisque l'avocat évoque des baisers avant que les deux ne se rendent dans l'appartement du jeune homme. Sur place, il affirme avoir regardé un film puis avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante avant de passer la nuit avec elle. Il indique qu'au moment de son départ le lendemain matin, elle l'aurait "embrassé" avant de quitter son appartement.

C'est la jeune femme elle-même qui va par la suite indiquer à Juan Branco qu'elle souhaite se rendre à la police pour poser une main courante contre lui. L'avocat est alors "catastrophé" puisqu'il évoque une "relation respectueuse" selon les propos rapportés par le journal. Il vient d'ailleurs de publier un long message sur son compte Facebook où il détaille tout, de leur rencontre au jardin du Luxembourg, à la nuit passée ensemble, jusqu'à la révélation de la plainte. "Je l'ai regardée sans comprendre et sans rien dire", indique-t-il.

"J'étais blessé, blessé de ne pas comprendre..."

Juan Branco explique que la plaignante, a déposé une main courante car "deux amies à qui elle avait parlé le lui avaient suggéré". L'avocat est alors déboussolé par la nouvelle et ne comprend pas cette décision. "J'étais blessé, blessé de ne pas comprendre, de voir la personne en face de moi faire de notre rencontre en faire cela", écrit-il.

C'est finalement la portée médiatique de ce geste qui bouleverse le plus Juan Branco qui estime que cela peut décrédibiliser tous les combats qu'il a mené jusqu'ici. "J'ai prévenu ma mère. Mes amis. Ceux avec qui je travaille depuis des années pour tenter, de la méditerranée aux gilets jaunes, de construire quelque chose qui nous amène quelque part. Et puis j'ai pleuré. Pleuré de voir que ce qu'il me restait, m'était, comme cela devait arriver, comme cela m'avait tant de fois été annoncé (...) Et que je deviendrais un poids, un de ces lourds poids pour tous ceux que j'avais voulu aider", conclut-il.

Pour le moment, aucune réaction de la part du parquet, mais Le Parisien affirme qu'une seconde audition de la jeune femme devrait avoir lieu d'ici peu, avant que Juan Branco ne soit à son tour interrogé dans cette affaire. Rappelons que pour le moment, Juan Branco est mis en accusation, mais n'est nullement reconnu coupable dans cette affaire.