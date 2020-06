Judi Evans (The Mentalist, Days of Our Lives) a failli être amputée des jambes !

C'est une intrigue digne du soap Days of Our Lives dans lequel elle tourne depuis 1986 ! L'actrice Judi Evans est toujours hospitalisée après avoir contracté le coronavirus. Son état de santé s'est dégradé au point qu'elle a failli perdre ses deux jambes.

Son représentant a pris la parole dans un communiqué transmis aux médias américains pour donner de ses nouvelles. "J'ai parlé à Judi dimanche [le 7 juin, NLDR] et elle est toujours à l'hôpital. Déjà 23 jours et on continue de compter les jours. Elle a contracté le Covid-19 à l'hôpital. Le virus lui a provoqué des caillots sanguins, qui sont descendus dans ses jambes et elle a presque failli être amputée des deux jambes à deux reprises. Elle n'avait pourtant que des symptômes moyens, fièvre, douleurs musculaires, une toux...", peut-on lire sur Just Jared.

Judi Evans, qui ajoute donc son nom à la très longue liste des personnalités touchées par le coronavirus à travers le monde depuis mars dernier, garde toutefois le moral et semble voir le bout du tunnel. "Et puis, par-dessus le marché, quand elle est allée au bloc pour son opération sur l'une des deux jambes, ils avaient oublié d'anesthésier sa jambe... Ils l'ont incisé alors qu'elle était pleinement consciente, sans anesthésie de cette zone ! Bref, quand je lui ai parlé dimanche, elle était dans un bon état d'esprit et avait retrouvé son sens de l'humour malgré la tournure des événements. Elle m'a dit qu'elle appréciait toutes les prières pour elle et que cela l'avait aidée mentalement, physiquement et spirituellement ! Elle veut juste être testée négative au Covid-19 avant de rentrer chez elle et d'avoir le repos dont elle a besoin !!!", a ajouté le communiqué.

Pour rappel, Judi Evans (55 ans) a rejoint la série Days of Our Lives (Des jours et des vies) en 1986, où elle a incarné Adrienne Johnson/Bonnie Lockhart. On a aussi pu la voir le temps de quelques épisodes dans la série The Mentalist où elle avait incarné la sénatrice Eillen Dawkins.